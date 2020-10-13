Son dakika haberi... Petrol fiyatları Covid-19 kaygılarında hafiflemeyle yükseldi

Yatırımcıların Covid-19 pandemisi ve virüse bağlı krizden toparlanma sürecinin yavaşladığına ilişkin kaygılarının hafiflemesiyle, petrol fiyatları yükselerek, hafta başındaki kayıpları da önemli ölçüde karşıladı.
Dünya Sağlı Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Covid-19 aşısının yıl sonu kadar ya da en geç yeni yılın başlarında kullanıma hazır olacağına ilişkin açıklaması, yatırımcılarda pandemiden toparlanmaya ilişkin iyimserliği destekledi.ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı bir açıklamada, ülkesinde Covid-19 aşısının ve tedavide kullanılacak ilaçların hızla hazırlandığını söyledi ve ABD'nin, Covid-19 vakalarından en olumsuz etkilenen Avrupa ülkesinden de kötü durumda olduğuna ilişkin haberlerin dre "asılsız" olduğunu savundu.Bu gelişmelerle Kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.66 artışla 39.69 dolara, Aralık teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.62 artışla 41.98 dolara yükseldi.
- Kaynak: DHA
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