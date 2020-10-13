Son dakika haberi... Petrol fiyatları Covid-19 kaygılarında hafiflemeyle yükseldi

Son dakika haber... Yatırımcıların Covid-19 pandemisi ve virüse bağlı krizden toparlanma sürecinin yavaşladığına ilişkin kaygılarının hafiflemesiyle, petrol fiyatları yükselerek, hafta başındaki kayıpları da önemli ölçüde karşıladı.

Yatırımcıların Covid-19 pandemisi ve virüse bağlı krizden toparlanma sürecinin yavaşladığına ilişkin kaygılarının hafiflemesiyle, petrol fiyatları yükselerek, hafta başındaki kayıpları da önemli ölçüde karşıladı. Dünya Sağlı Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Covid-19 aşısının yıl sonu kadar ya da en geç yeni yılın başlarında kullanıma hazır olacağına ilişkin açıklaması, yatırımcılarda pandemiden toparlanmaya ilişkin iyimserliği destekledi. ABD Başkanı ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı bir açıklamada, ülkesinde Covid-19 aşısının ve tedavide kullanılacak ilaçların hızla hazırlandığını söyledi ve ABD'nin, Covid-19 vakalarından en olumsuz etkilenen Avrupa ülkesinden de kötü durumda olduğuna ilişkin haberlerin dre "asılsız" olduğunu savundu.Bu gelişmelerle Kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.66 artışla 39.69 dolara, Aralık teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.62 artışla 41.98 dolara yükseldi.



Son Dakika

Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek

Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi

Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edilince 30 öğrenci karantinaya alındı

Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı

Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı

Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi

Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı