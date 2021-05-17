Son dakika haberi... Petrol fiyatları geriledi, altın yükseldi

ABD boru hattında siber saldırı nedeniyle duran akışın yeniden başlamasının arz kaygılarını yatıştırması, buna karşılık Asya ülkelerinde yeni Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yakıt talebinin düşeceği endişeleriyle petrol fiyatları hafif geriledi.

Başta Hindistan olmak üzere bazı Asya ülkelerinde Covid-19 vakalarındaki artışın yarattığı endişelerin güvenli liman talebini canlandırmasıyla altın fiyatları yükseldi.