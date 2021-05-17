Son dakika haberi... Petrol fiyatları geriledi, altın yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Petrol fiyatları geriledi, altın yükseldi

17.05.2021 09:27
Son dakika haberi... Petrol fiyatları geriledi, altın yükseldi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ABD boru hattında siber saldırı nedeniyle duran akışın yeniden başlamasının arz kaygılarını yatıştırması, buna karşılık Asya ülkelerinde yeni Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yakıt talebinin düşeceği endişeleriyle petrol fiyatları hafif geriledi.

ABD boru hattında siber saldırı nedeniyle duran akışın yeniden başlamasının arz kaygılarını yatıştırması, buna karşılık Asya ülkelerinde yeni Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yakıt talebinin düşeceği endişeleriyle petrol fiyatları hafif geriledi.

Başta Hindistan olmak üzere bazı Asya ülkelerinde Covid-19 vakalarındaki artışın yarattığı endişelerin güvenli liman talebini canlandırmasıyla altın fiyatları yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) geçen hafta açıklanan raporunda, 2021 yılında küresel petrol talebinin, yüzde 6.6'ya karşılık gelen, günlük 5.95 milyon varil artacağı öngörüldü.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.42 düşüşle 68.54 dolar,Batı Teksas yüzde 0.50 düşüşle 65.18 dolar,altın yüzde 0.59 artışla 1,854.18 dolar,gümüş yüzde 1.01 artışla 27.70 dolar,bakır yüzde 0.52 düşüşle 10,233.50 dolar,platin yüzde 0.49 artışla 1,235.43 dolar,paladyum yüzde 0.05 artışla 2,898.63 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 498 liraya, çeyrek altın 822 liraya, Cumhuriyet altını da 3,272 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın analizinde, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.70 düzeyinin altına doğru gevşemeye başlaması ve piyasalarda risk iştahının zayıf olmasına bağlı olarak yeni haftanın ilk işlem gününde, ons altının alıcılı seyrini desteklediği vurgulandığı ve eklendi: "Geçen hafta, ABD'den gelen verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, tahvil faizinin yukarı yönlü tepkileri, altının yükselişini sınırlamıştı ve temkinli seyrediyordu. Ancak, geçen haftanın etkisinin dağılmaya başlamasıyla, altında yukarı yönlü tepkiler görülüyor. Bugün için Fed üyelerinin konuşmaları bulunuyor. Son dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen açıklamalar, piyasaların seyrini etkileyebiliyor. Bu nedenle bugünkü konuşmalarda önemli olabilir."Analizde, Brent petrolün, 68-69 dolar bölgesinde tutunmaya devam ettiğine de işaret edilerek, şöyle devam edildi: "Hindistan'da artan vaka sayıları piyasaları tedirgin etse bile petrol fiyatları üzerinde sınırlı baskı oluşturuyor. "ABD, Avrupa ve Çin'in toparlanma yolunda ilerliyor olması, seyahat konusunda yasakların bulunmaması, petrol fiyatlarını destekliyor ve bu seviyelerde tutunmasını sağlıyor. " Tayvan'da Hindistan gibi vaka sayılarında artış görüldüğü için piyasalar o tarafı da yakından izliyor. "Ancak diğer ülkelerin kademeli bir şekilde normalleşme yolunda ilerliyor olması ve aşılanmanın hızlanması, bu tedirginliğin önüne geçebiliyor. "Bugün için petrol açısından açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Piyasadaki haberler takip edilebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Saldırı, Petrol, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Petrol fiyatları geriledi, altın yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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