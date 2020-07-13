Son dakika haberi! Petrol fiyatları OPEC+ öncesi geriledi - Son Dakika

Son dakika haberi! Petrol fiyatları OPEC+ öncesi geriledi

Son dakika ekonomi haberi... Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Çarşamba günü düzenlenecek toplantısı öncesi geriledi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Çarşamba günü düzenlenecek toplantısı öncesi geriledi. Altın fiyatları da 1,800 doların üzerinde tutunuyor.

OPEC+ grubunun Bakanlıklar Birleşik Gözlem Komitesi'nin (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) toplantısında, halen günde ortalama 9.7 milyon varil olarak sürdürülen üretim kısıntılarının 7.7 milyon varile çekilmesi görüşülecek.

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Ünlü&Co/DAHA analizinde, ons altının direncini koruduğuna işaret edilerek, "ABD tahvil faizlerinin gerek güvenli liman alımları gerekse geçtiğimiz haftaki büyük ölçekli ihalelere gelen yoğun talebin etkisiyle belirgin düşüşler göstermesi doların destek bulmasını zorlaştırırken altın açısından ise lehte bir zemin yaratıyor" denildi ve eklendi:

"Bunun bir sonucu olarak fiyatların 1,800 dolardan çok fazla uzaklaşmadığını görüyoruz. Sık sık dile getirdiğimiz gibi korona virüs vakalarındaki artış ekonomik aktivite açısından risk teşkil etmeye devam ettikçe altının yukarı yönlü denemeler yapması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak teknik olarak ise 1820 doları ilk önemli direnç olarak görmeye devam ediyoruz."

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.39 düşüşle 43.00 dolar,

Batı Teksas yüzde 0.66 düşüşle 40.46 dolar,

altın yüzde 0.43 artışla 1,806.89 dolar,

gümüş yüzde 1.60 artışla 19.02 dolar,

bakır yüzde 4.28 artışla 6,429.00 dolar,

platin yüzde 1.13 artışla 840.44 dolar,

paladyum yüzde 2.42 artışla 2,001.11 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 657 liraya, Cumhuriyet altını da 2,616 liraya yükseldi.


Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Petrol fiyatları OPEC+ öncesi geriledi - Son Dakika Ekonomi
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