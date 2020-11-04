Son dakika haberi: Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

ABD hampetrol stoklarının düştüğüne ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 2.0 dolayında yükselirken, yaklaşık bir hafta aradan sonra yeniden 1,900 dolara dönen altın da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretim kısıntılarının kapsamını genişletmeye hazırlandıklarına ilişken haberlerin Rusya basınında yer alması da petrol fiyatlarını destekledi.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.27 artışla 40.67 dolar,Batı Teksas yüzde 1.07 artışla 38.57 dolar,altın yüzde 0.36 düşüşle 1,899.34 dolar,gümüş yüzde 1.48 düşüşle 23.78 dolar,bakır yüzde 0.10 artışla 6,779.50 dolar,platin yüzde 0.78 düşüşle 863.65 dolar,paladyum yüzde 1.30 düşüşle 2,263.44 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 518 liraya, çeyrek altın 853 liraya, Cumhuriyet altını da 3,397 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "Petrol fiyatlarında bugün yükseliş olduğu görülüyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Ancak bunun nedenine ABD seçimini neden göstermek yanlış olabilir çünkü sayım devam ediyor ve sonuçlanana kadar piyasadaki oynaklık sürebilir düşüncesindeyiz. "Petrol için dün akşam açıklanan API stoklarının beklentilerinde üzerinde 8 mn varil azalmasının yanında OPEC ülkelerinin petrol kısıntısını daha da uzatabilir haberinin etkisi olduğunu gözlemliyoruz. "30 Kasım tarihinde OPEC toplantısı bulunuyor. Bu toplantıya kadar piyasalarda kısıntı konusu gündemde kalmaya devam edebilir. Dünya genelindeki vaka artış hızı bu kesintinin uzamasını yeniden gündeme getirmiş durumda."Analizde, altın fiyatlarına ilişkin de, "Küresel piyasalar, ABD'de seçim günü olduğu için hareketli geçiyor; ABD'de oylama bitti, sayım devam ediyor" denildi ve eklendi: "Başa baş bir seçim olduğu konuşuluyor. Belirsizlik sürüyor. Kritik bir seçim olduğu için ons altında da zaman zaman oynaklık oluşuyor. Gün içinde sayımın net sonucunu alamama ihtimali de konuşuluyor. "Dolayısıyla, sonuç netleşene kadar piyasadaki hareketliliğin sürmesini bekleyebiliriz. Bugün için ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor ancak seçim nedeniyle etkisi altın üzerinde pek hissedilmeyebilir."

- İstanbul