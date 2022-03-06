Petrol fiyatlarındaki küresel artış, Lübnan'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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Petrol fiyatlarındaki küresel artış, Lübnan'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu

06.03.2022 15:02

Lübnan'da, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel petrol fiyatlarında görülen artış sonrası panik yaşayan halk, akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Lübnan'da, Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle küresel petrol fiyatlarında görülen artış sonrası panik yaşayan halk, akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Lübnanlılar, akaryakıt fiyatlarının her gün zamlanması ve stokların erimesi endişesiyle benzin istasyonlarına koştu.

Başkent Beyrut'ta, 2021'deki akaryakıt krizinden sonra benzin istasyonları önünde yeniden uzun kuyruklar oluştu.

Yaşanan panik havasıyla kısa süre içerisinde uzun kuyrukların oluştuğu akaryakıt istasyonlarının bazılarının pompalarını kapatıp satışı durdurduğu görüldü.

"Ne olduysa bugün oldu ve herkes istasyonlara yığıldı"

Aracıyla sırada bekleyen Beyrutlu bir taksi şoförü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Daha düne kadar bir benzin krizimiz yoktu. Ne olduysa bugün oldu ve herkes istasyonlara yığıldı. İstasyon sahipleri 'yakıt krizi olduğunu' söylüyor ancak yetkililer 'hayır' diyor. Bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırada bekleyen diğer şoförler de tüm dünyada petrol fiyatlarının artığını ve bunun küresel bir durum olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurduğu 24 Şubat'ta 98,08 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, son bir haftada ise yüzde 22'inin üzerinde artış kaydetmişti.

Petrol fiyatlarındaki küresel artış, Lübnan'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu
Petrol fiyatlarındaki küresel artış, Lübnan'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu
Petrol fiyatlarındaki küresel artış, Lübnan'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu
Petrol fiyatlarındaki küresel artış, Lübnan'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu

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Ukrayna, Lübnan, Petrol, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Petrol fiyatlarındaki küresel artış, Lübnan'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Petrol fiyatlarındaki küresel artış, Lübnan'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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