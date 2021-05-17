Son dakika haberi... Petrol ve altın fiyatları yükseldi

ABD boru hattında siber saldırı nedeniyle duran akışın yeniden başlamasının arz kaygılarını yatıştırması ve küresel toparlanmaya bağlı talep artışı beklentileriyle Brent petrolün varil fiyatı 69.30 dolara kadar yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) geçen hafta açıklanan raporunda, 2021 yılında küresel petrol talebinin, yüzde 6.6'ya karşılık gelen, günlük 5.95 milyon varil artacağı öngörüldü.

Başta Hindistan olmak üzere bazı Asya ülkelerinde Covid-19 vakalarındaki artışın yarattığı endişelerin güvenli liman talebini canlandırmasıyla altın fiyatları yükseldi.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.62 artışla 69.26 dolar,Batı Teksas yüzde 0.75 artışla 66.00 dolar,altın yüzde 0.97 artışla 1,861.10 dolar,gümüş yüzde 1.34 artışla 27.78 dolar,bakır yüzde 0.52 düşüşle 10,233.50 dolar,platin yüzde 0.65 artışla 1,237.35 dolar,paladyum yüzde 0.32 artışla 2,906.42 dolar düzeyindeydi.Altının ons fiyatı küresel piyasalarda yükselse de, dövizdeki hareketler nedeniyle iç piyasada, gram altın 498 liraya, çeyrek altın 816 liraya, Cumhuriyet altını da 3,251 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde altının, geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin de etkisiyle son üç ayın en yüksek düzeyinde yeni bir zirve yaşayarak seansı tamamladığına işaret edilerek, "Haftaya, 1831 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, enflasyon verisine kadar yatayda bir seyir izledi" denildi ve şöyle devam edildi: "Hafta ortasına kadar emtia fiyatlarındaki yükselişten destek bulan sarı maden, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerini aşması sonrası ilk tepkisini satıcılı yönlü verdi. Nisan ayında ABD'de tüketici fiyat endeksinde yüzde 4.2 artış yaşanırken, baz etkisinin de etkisiyle aylık bazda son 13 yılın en yüksek artış yaşandığı veri kaydedildi. "Hızla yükselen enflasyonun faiz artırım sürecini hızlandıracağı beklentisiyle öncelikli olarak altının tepkisi satıcılı yönlü olurken, bu süreçte 1819 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Sonrasında ise toparlanması uzun sürmeyen sarı maden, tekrardan kaybettiği gücü toparladı."Haftanın son gününde 1846 dolar/ons seviyesine kadar uzanan sarı maden haftanın en yükseğini de bu seviyeden kaydetti. Seans sonunda 1843 dolar/ons seviyesinden dengelenen sarı maden, yüzde 0,9 kazancı hanesine yazmış oldu. "Gümüş ise altının yeşilde kapanışına eşlik edemese de son üç ayın en yüksek seviyesini 27.88 dolar/onsla kaydettiği bir haftayı geride bıraktı. 27.45 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, hafta içinde 26.72 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilmesine rağmen haftayı 27.42 dolar/onstan tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 0,1 değer kaybetmiş oldu."Platin, geçtiğimiz haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıkarken, hafta boyunca 1200 dolar/onsun üzerinde tutunmayı başardı. 1256 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan kıymetli maden, 1230 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 2.1 değer kaybetmiş oldu. "Paladyum da platinin ardından değer kaybeden bir diğer kıymetli maden olarak öne çıkarken, rekor zirve sonrası ikinci haftayı da kırmızıda kapattı. 2916 dolar/ons seviyesinden haftaya başlayan paladyum, 2892 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 1.1 değer kaybetmiş oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0,20- 0,50 dolar gerçekleşirken, kapanma ve Bayram tatili dolayısıyla haftanın tamamında Borsa İstanbul'da işlem hacmi düşük kaldı. Toplamda 1,093 kg altın, 6,663 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."