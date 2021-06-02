Son dakika haberi... Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) dünkü toplantısında Haziran'da ve Temmuz'da petrol arz kesintilerinin kademeli olarak azaltılması planına bağlı kalmasından sonra, Brent petrolün varil fiyatı 71 doların üzerine yükseldi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman OPEC+ toplantısından sonra yaptığı açıklamada, ABD ve Çin'deki talebin güçlü bir şekilde toplarlandığını belirtti.