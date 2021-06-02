Üye Girişi
Son dakika haberi... Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Petrol ve altın fiyatları yükseldi

02.06.2021 17:51
Son dakika haberi... Petrol ve altın fiyatları yükseldi, System.String[]

Son dakika haber... Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) dünkü toplantısında Haziran'da ve Temmuz'da petrol arz kesintilerinin kademeli olarak azaltılması planına bağlı kalmasından sonra, Brent petrolün varil fiyatı 71 doların üzerine yükseldi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) dünkü toplantısında Haziran'da ve Temmuz'da petrol arz kesintilerinin kademeli olarak azaltılması planına bağlı kalmasından sonra, Brent petrolün varil fiyatı 71 doların üzerine yükseldi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman OPEC+ toplantısından sonra yaptığı açıklamada, ABD ve Çin'deki talebin güçlü bir şekilde toplarlandığını belirtti.

ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesi ve yatırımcıların risk iştahındaki artışla 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı da, gelen alımlarla yeniden bu düzeyin üzerine çıktı.OPEC+ grubunun Salı günü yaptığı toplantıdan sonra yapılan açıklamada, sonraki toplantının 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi ve petrol kısıntıları anlaşmasına Nisan ayında, Meksika dahil, yüzde 114 uyum sağlandığı vurgulandı.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.59 artışla  71.09 dolar,Batı Teksas yüzde 0.53 artışla 68.37 dolar,altın yüzde 0.27 artışla 1,905.53 dolar,gümüş yüzde 0.54 artışla 28.05 dolar,bakır yüzde 0.35 düşüşle 10,239.00 dolar,platin yüzde 0.51 düşüşle 1,189.94 dolar,paladyum yüzde 0.02 düşüşle 2,862.75 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 527 liraya, çeyrek altın 867 liraya, Cumhuriyet altını da 3,458 liraya yükseldi.ALB Forex günlük bülteninde, Rusya Tarım Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın buğday ihracat vergisinin 2-8 Haziran'da keskin bir şekilde düşeceğini duyurduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Çin'den gelen yüksek ithalat talebi, Güney Amerika'daki kuraklıklar ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın bazı bölgelerindeki kurak koşullar nedeniyle mısır fiyatlarındaki küresel düşüş, 2020/2021 yerel mısır mahsulü beklentilerine rağmen yerel mısır fiyatlarını yükseltti."Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşev bir mülakatta, devletin tahıl fiyatlarını kontrol altında tutmak için kullandığı müdahale fonundaki tahıl rezervlerini yaklaşık 3.0 milyon tona çıkarmayı planladıklarını bildirdi.."Çin, ithalatın kontrolden çıktığı endişesiyle mısır ithalatını sınırlama kararı aldı. Karar bazı ABD kargolarının iptal edilmesine neden oldu." Fildişi Sahili'nin kakao yetiştirilen bölgelerinde arka arkaya ikinci hafta yağmurun az kalması, Nisan- Eylül ortası mahsulün Haziran ayı sonuna doğru düşebileceği korkusunu uyandırdı."Asyalı şeker tüccarları, Vietnam'ın Haziran ayında anti-damping politikası açıklaması öncesinde artan bir belirsizlikle karşı karşıya. Pazar kaynakları, şeker envanterinin azalmasıyla birlikte yerel fiyatların yükseldiğini kaydetti."JP Morgan geçen haftaki bir araştırma notunda, enflasyonun artmaya devam etmesi halinde emtiaların yatırımcılar için faydalı bir koruma görevi göreceğini belirtti."Soya fiyatı yükselen trend etkisinde hareket etmeye devam ediyor. Dün 1575.10 seviyesini test eden fiyat bugün 30 günlük ortalamasına tutunuyor. "Fiyatta yükseliş eğiliminin sürmesi halinde 1575.10 seviyesi yeniden test edilebilir. Tersi durumda 1521.30 seviyesi destek konumunda bulunuyor. "Mısır fiyatı 602.05 seviyesine kadar sert düşmesinin ardından yükselişini sürdürüyor. Dün 684.50 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştiren fiyat bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. "Fiyatta kalıcılık sağlandığı ve yükseliş eğilimi sürdüğü takdirde 703.25 bir sonraki seviye olarak takip edilebilir. Tersi durumda 684.50 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 670.80 seviyesi destek olarak takip edilebilir.Pamuk, yükselen trend bölgesinden destek buldu. 84.25 ara bölge üzerinde kalıcılı olmakta zorlanan pamukta, bu bölge üzerinde kalıcı fiyatlamalarda 86.20 seviyesine doğru alımlar ön planda kalmaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde yükseliş trendi 81.50 seviyesinden geçmektedir."Buğdayda, 50 günlük hareketli ortalamanın geçilmesi ile başlayan güçlü alımlar 20 günlük ortalamada sınırlı kaldı. 20 günlük ortalamanın geçtiği 700.00 seviyesini geçmekte zorlanan buğdayda, bu seviye üzerinde kalıcı hareketlerde 715/ 730 bandına doğru alımlar ön planda kalmaya devam edebilir. 700 seviyesinin geçilememesi durumunda ise 675 destek seviyesi takip edilebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Haziran, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi         
18:41
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak         
18:26
Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi         
17:52
Uzman isimden koronayı atlatanlar için ilginç tanımlama: Yarım insan olarak devam ediyorlar Uzman isimden koronayı atlatanlar için ilginç tanımlama: Yarım insan olarak devam ediyorlar         
17:12
Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın         
16:36
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim         
14:20
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı         
13:34
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Manisa'da asma yaprağından ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolarlık katkı Manisa'da asma yaprağından ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolarlık katkı         
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak         
11:11
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 19:04:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement