Son dakika haberi: Peynir hırsızı kameralara yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Peynir hırsızı kameralara yakalandı

12.04.2022 14:43
Son dakika haberi: Peynir hırsızı kameralara yakalandı

Son dakika haberi... Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir marketten peynir çalmaya çalışan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir marketten peynir çalmaya çalışan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kızılay semtinde bir kişi, girdiği marketin raflarından aldığı peynirleri montunun içine soktu. Bu sırada market çalışanı olayı fark ederek şahsı uyardı. Şahıs peynirleri yerine bıraktıktan sonra marketten ayrılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

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Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Peynir hırsızı kameralara yakalandı - Son Dakika


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