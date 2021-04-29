Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Helenex Yeni Malatyaspor'a ve Medipol Başakşehir'e para vezası verdi.

Alınan kararlar şöyle;

1- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 25.04.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 25.04.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü İLKER AVCIBAY'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 25.04.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, mensubunun COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KASIMPAŞA A.Ş. idarecisi SERKAN REÇBER'in, 25.04.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 25.04.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 25.04.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.