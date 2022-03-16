SPOR Pierre-Emerick Aubameyang: Buraya kazanmak için geldik - Son Dakika

SPOR Pierre-Emerick Aubameyang Buraya kazanmak için geldik

Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA) - Barcelona forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang, Bizim için en önemlisi, yarın oynayacağımız maç. Buraya kazanmak için geldik ve Avrupa maçı olduğu için oldukça önem veriyoruz. Galatasaray defansı ilk maçta oldukça iyiydi. Yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz dedi.

Barcelona, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında yarın İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında İspanyol ekibinin formasını giyen Pierre-Emerick Aubameyang, açıklamalarda bulundu. Gabonlu oyuncu, yarınki maça hazır olduklarını belirterek kazanmak için istekli ve motive olduklarını vurguladı. Barcelona'ya adapte olma konusunda takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Aubameyang, Çok çalıştım. Burada oldukça mutluyum. Arkadaşlarım çok yetenekli ve bana yardımcı oldular. Dolayısıyla adaptasyon süresini çok kısa zamanda atlattım. Oldukça yetenekli bir takıma geldim. İdmanlarda çok sıkı çalışıyoruz. Yaptıklarımızla kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden beklenen seviyeye ulaşacağım diye konuştu.

GALATASARAY İLK MAÇTA OLDUKÇA İYİYDİ

İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin savunma anlamında iyi bir iş çıkardığını belirten tecrübeli oyuncu, Bizim için en önemlisi, yarın oynayacağımız maç. Buraya kazanmak için geldik ve Avrupa maçı olduğu için oldukça önem veriyoruz. Galatasaray defansı ilk maçta oldukça iyiydi. Yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden motiveyiz bu maç için ifadelerini kullandı.

BU STATTA OYNAMAK HER ZAMAN ÖZEL

Daha önce Borussia Dortmund formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığının hatırlatılması üzerine ise Aubameyang, Burada, bu statta oynamak her zaman özel. Çok güzel bir atmosfer oluyor. Yarın da iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum şeklinde konuştu.

Öte yandan Aubameyang, Galatasaray'ın forveti Bafetimbi Gomis için gelen bir soruya ise,Gomis de çok iyi bir forvet. Kariyerine saygı duyuyorum. Hem insan olarak hem de forvet olarak iyi biri olduğunu düşünüyorum cevabını verdi.