Pikap ile çarpışan dinamit yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Pikap ile çarpışan dinamit yüklü tır devrildi: 1 yaralı

05.07.2022 18:52

Pikap ile çarpışan dinamit yüklü tır devrildi: 1 yaralı Rize'de pikap araçla çarpışan 16 ton dinamit yüklü tır yola devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Pikap ile çarpışan dinamit yüklü tır devrildi: 1 yaralı

RİZE - Rize'de pikap araçla çarpışan 16 ton dinamit yüklü tır yola devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Hopa istikametine giden ve 16 ton dinamit taşıyan SC-777-AH Gürcistan plakalı tırın şoförü, kavşaktan hatalı çıkış yapan Emre K.'nin kullandığı pikap araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap yolda savrulurken dinamit yüklü tır ise devrildi. Kazada pikap aracın sürücüsü Emre K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan dinamit yüklü tırın devrilmesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki bina boşaltılırken, 16 ton dinamit olay yerine gelen başka bir tıra yüklendi. Dinamit yüklü tırda görevli olan Fikret Kaya kazayı anlatarak, "Seyir halinde giderken kavşaktan aniden bir araba çıktı. Çıkmasıyla bize vurması bir oldu. Arabayı toparlayamadık ve devrildik. Şoför Gürcistan uyruklu ben kapıdan çıkana kadar yanında görevliyim" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Pikap ile çarpışan dinamit yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pikap ile çarpışan dinamit yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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