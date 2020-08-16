Piknik ateşi 1 hektar alanda yangın çıkardı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde piknik alanında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, "Yangınlarımız insan kaynaklı" dedi.

Kaya, yangınların pazar pikniği kaynaklı olduğunu düşündüklerini kaydederek, "Bu yangınımız Kıraçtepe Ormanımızın dış tarafından çıktı ve yaklaşık 1 dekar alanda örtü yangını şeklinde devam etti. Sonrasında bizim ekiplerimiz ile Büyükşehir Belediye ekipleri müdahale etti şuanda yangın kontrol altına alındı. Maalesef yüzde 90 gibi yangınlar insan kaynaklı. Bugünde Pazar olduğu için büyük ihtimal anızlardan kaynaklı onun dışında piknik ateşlerinden kaynaklı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışması sürerken jandarma ise inceleme başlattı.