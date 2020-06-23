Son dakika haberi | Piknikte bacağına yapışan kene hastanede çıkarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Piknikte bacağına yapışan kene hastanede çıkarıldı

Bir son dakika haberine göre ORDU'nun Ünye ilçesinde ailesiyle piknik yaptıktan sonra evine dönen Benhur Y. (20), bacağına yapışan kene nedeniyle hastanelik oldu.

ORDU'nun Ünye ilçesinde ailesiyle piknik yaptıktan sonra evine dönen Benhur Y. (20), bacağına yapışan kene nedeniyle hastanelik oldu.

Sahilköy Mahallesi Çınarsuyu Mevkii'nde piknik yapan ve denize giren Benhur Y., evine döndüğünde bacağında kene olduğunu fark etti. Hemen Altınordu ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan Benhur Y.'nin bacağındaki kene çıkarıldı. Benhur Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:53 Kaynak: DHA

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