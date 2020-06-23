Son dakika haberi | Piknikte bacağına yapışan kene hastanede çıkarıldı
Bir son dakika haberine göre ORDU'nun Ünye ilçesinde ailesiyle piknik yaptıktan sonra evine dönen Benhur Y. (20), bacağına yapışan kene nedeniyle hastanelik oldu.
ORDU'nun Ünye ilçesinde ailesiyle piknik yaptıktan sonra evine dönen Benhur Y. (20), bacağına yapışan kene nedeniyle hastanelik oldu.
Sahilköy Mahallesi Çınarsuyu Mevkii'nde piknik yapan ve denize giren Benhur Y., evine döndüğünde bacağında kene olduğunu fark etti. Hemen Altınordu ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan Benhur Y.'nin bacağındaki kene çıkarıldı. Benhur Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:53 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Piknikte bacağına yapışan kene hastanede çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika 00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 15:47 Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı 14:32 Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:36 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 11:01 Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor