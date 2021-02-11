Son dakika haberi | Pilotaj öğrencisinin öldüğü trafik kazası davasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Pilotaj öğrencisinin öldüğü trafik kazası davasına devam edildi

11.02.2021 12:35
Son dakika haberi | Pilotaj öğrencisinin öldüğü trafik kazası davasına devam edildi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda 22 yaşındaki pilotaj öğrencisi Selimhan Şimşek'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin sanık Sedat Yiğiter hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zeytinburnu'nda 22 yaşındaki pilotaj öğrencisi Selimhan Şimşek'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin sanık Sedat Yiğiter hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sedat Yiğiter katılmadı. Müştekiler Ramazan Şimşek ve Havva Nur Şimşek'in avukatı Eşref Çalışır duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan avukat Çalışır, sanık Sedat Yiğiter hakkında yakalama emri çıkartılarak, ek savunmasının alınmasını talep etti.

Mahkeme, ek savunmasının alınması için tutuksuz sanık Sedat Yiğiter hakkında yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Mustafa Ekentok'un kendi kullandığı aracıyla, yanında arkadaşları maktul Selimhan Şimşek ve Ali Yarlığan ile beraber Florya'dan Ankara istikametine doğru yola çıktığı anlatılıyor.

Yan yolda seyrederken lastik sensörlerinin arıza vermesi üzerine sürücü Ekentok'un Zeytinburnu Demirciler Sitesi yol ayrımındaki taralı alanda aracı durdurduğu belirtilen iddianamede, Ekentok'un araçtan inerek önce sol taraftaki lastikleri kontrol ettiği, sağdaki lastikleri kontrol etmek için diğer tarafa geçtiği sırada, Selimhan Şimşek'in araçtan indiği aktarılıyor.

Bu esnada sürücülüğünü Sedat Yiğiter'in yaptığı aracın hızlı seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip Ekentok'un aracına sol arka çamurluğu ile teker kısmına ve araçtan inen Ahmet Selimhan Şimşek'e çarptığı ifade edilen iddianamede, çarpma sonucu ağır bir şekilde yaralanan Şimşek'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

İddianamede sanık Sedat Yiğiter'in "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mahkumiyet verilmesi halinde 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere sürücü belgesinin geri alınması isteniyor.

Asliye Ceza Mahkemesi, Ramazan Şimşek, Zeytinburnu, Nur Şimşek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Pilotaj öğrencisinin öldüğü trafik kazası davasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk futbolunun yeni Burak Yılmaz'ı Gökdeniz Bayrakdar, performansıyla büyük takımların radarına girdi Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger'i göreve getireceği iddia edildi Acun Ilıcalı'nın Survivor'u Türkiye'de çekmek için harekete geçtiği yönündeki iddialar asılsız çıktı Eşiyle tartışan adam, kalmak için gittiği arkadaşının evinde intihar etti Alanyaspor maçı sonrası ailesi tehdit edilen Marcao patladı: Bunu kabul etmiyorum İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada Banka şubesine gitmeyi zorunlu kılan hesap açma ve kapama işlemleri 1 Mart'tan itibaren dijital olarak yapılabilecek Davul zurna eşliğinde Burcu Kıratlı'yı istemeye giden Sinan Akçıl, göbek attı
Bakan Koca'nın açıklamaları ile umutlanan restoran işletmecilerinden 5 maddelik öneri Bakan Koca'nın açıklamaları ile umutlanan restoran işletmecilerinden 5 maddelik öneri         
12:34
Diyarbakır, Antep derken Türkiye'de tam 300 bin kişi konut alırken dolandırıldı! Konu Meclis'e taşındı Diyarbakır, Antep derken Türkiye'de tam 300 bin kişi konut alırken dolandırıldı! Konu Meclis'e taşındı         
11:43
Kar kalınlığı 1 metreyi bulacak! İstanbul için Valilik'ten ilk uyarı geldi Kar kalınlığı 1 metreyi bulacak! İstanbul için Valilik'ten ilk uyarı geldi         
11:15
İBB Başkanı İmamoğlu, 40 bin öğrenciye tablet dağıtımına başladı İBB Başkanı İmamoğlu, 40 bin öğrenciye tablet dağıtımına başladı         
11:13
2 şehit verdiğimiz harekatta yaralanan yüzbaşı şehit oldu 2 şehit verdiğimiz harekatta yaralanan yüzbaşı şehit oldu         
10:55
Şemsiye ile uçan adam, Erdoğan'a çağrıda bulundu: Uzaya beni gönderin Şemsiye ile uçan adam, Erdoğan'a çağrıda bulundu: Uzaya beni gönderin         
10:43
Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Mete Gündogan'ı çıkartacak Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Mete Gündogan'ı çıkartacak         
10:29
Fenerbahçe U-15 Eski Antrenörü İlknur Aktaş: Bir teknik direktörün eşi fotoğrafıma bakarak beni işe aldırmadı Fenerbahçe U-15 Eski Antrenörü İlknur Aktaş: Bir teknik direktörün eşi fotoğrafıma bakarak beni işe aldırmadı         
10:05
870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı 870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı         
09:02
Ticaret Bakanlığı kanun teklifini hazırladı: Zincir marketlerde sigara ve elektronik eşya satılamayacak Ticaret Bakanlığı kanun teklifini hazırladı: Zincir marketlerde sigara ve elektronik eşya satılamayacak         
08:49
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Balon balığı yiyen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci hastanelik oldu Balon balığı yiyen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci hastanelik oldu         
08:36
Kocası tarafından kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra'nın tek yasal mirasçısı eşiymiş Kocası tarafından kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra'nın tek yasal mirasçısı eşiymiş         
08:13
Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı         
08:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen "Millete Sesleniş" konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı         
22:22
İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü         
19:41
Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 12:44:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Pilotaj öğrencisinin öldüğü trafik kazası davasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei