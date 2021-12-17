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Son dakika haberi! Pilotaj öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 2 milyon 456 bin TL tazminat - Son Dakika

Son dakika haberi! Pilotaj öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 2 milyon 456 bin TL tazminat

17.12.2021 11:34
Son dakika haberi! Pilotaj öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 2 milyon 456 bin TL tazminat

Bir son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında pilotaj öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek'in hayatını kaybetmesine ilişkin tazminat davasında karar açıklandı.

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında pilotaj öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek'in hayatını kaybetmesine ilişkin tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme sürücü Sedat Yiğiter'in 2 milyon 296 bin TL maddi tazminat ile 160 bin TL manevi tazminatı yasal faizi ile birlikte Şimşek'in ailesine ödemesine karar verdi.

Zeytinburnu'nda özel bir üniversitenin pilotaj öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek (21) 27 Nisan 2018'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Hazırlanan iddianamede süratli bir şekilde araç kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve Şimşek'e çarpan Sedat Yiğiter'in 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Ceza davası devam ederken, sürücü Sedat Yiğiter'e açılan tazminat davasında karar açıklandı

Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi hayatını kaybeden Ahmet Selimhan Şimşek'in babası Ramazan Şimşek ve annesi Havva Nur Şimşek için toplam 2 milyon 296 bin TL destekten yoksun kalma tazminatının davalılar Sedat Yiğiter ve Yiğiter İthalat Nakliye Kuyumcu Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi'nden kaza tarihi olan 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle alınarak davacılara verilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca davalıların 160 bin TL manevi tazminatı da ölen gencin ailesine ödemelerine karar verdi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Pilotaj öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 2 milyon 456 bin TL tazminat

Zeytinburnu, Türk Lirası, Mahkeme, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Pilotaj öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 2 milyon 456 bin TL tazminat - Son Dakika


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