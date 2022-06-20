Son dakika haberi: Pınar Gültekin Cinayeti Davasında Cemal Metin Avcı'nın Cezasında Yapılan "Haksız Tahrik İndirimi", İstanbul Kadıköy'de Protesto Edildi

Üniversiteli Feminist Kolektif üyesi bir grup kadın, İstanbul Kadıköy'de; Pınar Gültekin cinayeti davasında, sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen cezada "haksız tahrik indirimi" yapılmasını protesto etti.

Üniversiteli Feminist Kolektif üyesi bir grup kadın, bugün İstanbul'un Kadıköy'de; Pınar Gültekin'i öldürmek suçundan yargılanan Cemal Metin Avcı'ya "haksız tahrik indirimi" uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmesini protesto etti. Üniversiteli Feminist Kolektif'in sosyal medya hesabında, protestoya ilişkin görüntüler, şu açıklamalarla paylaşıldı:

"Üniversiteli kadınlar olarak Kadıköy sokaklarından haykırıyoruz, katledilen kadınlar isyanımızdır! Kadınları değil katilleri koruyan, Cemal Metin Avcı'yı cezalandırmayan erkek devlet esas faildir!"

"Erkek devlet, Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'yı 'haksız tahrik' indirimi diğer failler ise beraatle ödüllendirdi! Üniversiteli kadınlar olarak sesleniyoruz; Erkek yargı, yakanızdayız!"