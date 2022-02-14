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Son dakika haberi | PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA; KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR - Son Dakika

Son dakika haberi | PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA; KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

14.02.2022 15:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 10'uncu duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, tutuksuz sanıklar kardeşi Mertcan Avcı, babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ile...

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 10'uncu duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, tutuksuz sanıklar kardeşi Mertcan Avcı, babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma öncesi açıklama yapan Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir, "Bugün karar duruşması bizim için son derece önemli, yargılamanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini söylüyorduk. Suç delillerini gizleyen başka faillerin olduğunu iddia ediyorduk. Hatta müşterek faillerin olduğunu iddia ediyorduk. Önce diri diri yakılmış, üzerine beton dökülmüş ve varilin ağırlığı 162,5 kiloya gelmiş, olay yeri inceleme tutanağıyla sabit. Bunu tek bir kişinin kaldırması hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı. Soruşturma tek şüpheli üzerinde giderken, 'Bu cinayet tek başına işlenemez' dedik. Sonrasında Mertcan Avcı'nın cinayet mahallinde olduğu HTS raporlarıyla sabit hale geldi" dedi.

'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI BEKLENTİMİZ VAR'

Mertcan Avcı, ifadesinde, "Gittim, varile baktım, abim bir şeyler yakıyordu, bozuk kokoreçler yakılıyordu" dediğini hatırlatan Epözdemir, "Bu iddia, hayatın olağan akışına aykırı. Burada suç delillerini gizlemeye yönelik bir irade var. Adli tıp raporuna göre, maktule henüz hayattayken diri diri yakılmış. Mertcan Avcı'nın bulunduğu saat ve zaman diliminde maktule halihazırda yakılıyordu ve yaşıyordu. Yaşıyor olması sebebiyle, sen, burada müşterek failsin. Yakma faaliyetine yardımcı oldun. Mertcan Avcı için de kasten öldürme, suçundan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptık. Ayten Avcı, Selim Avcı, Şükrü Gökhan Orhan ve Eda Karagün hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Mertcan Avcı, 20 Temmuz'da gözaltına alınıyor. O akşam 22.35'te bu 4 kişi, ilginç bir şekilde bağ evine gidiyor. Her biri gitme gerekçesini farklı anlatıyor. Gitme gerekçeleri belli, suç delilerini gizleme ve yok etme. Nitekim oradaki sigara izmaritlerinde DNA örnekleri bulunuyor. Mahkeme 4 şüpheli hakkında önce takipsizlik kararı verdi, biz de Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptık. Bakanlık başvurumuzu kabul etti. Bu 4 şüpheli hakkında da dava açıldı. Cemal Metin Avcı için bugün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklentimiz var" diye konuştu. (DHA)

Son dakika haberi | PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA; KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR
Son dakika haberi | PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA; KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR
Son dakika haberi | PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA; KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR
Son dakika haberi | PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA; KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR
Son dakika haberi | PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA; KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR
Son dakika haberi | PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA; KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

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Pınar Gültekin, Metin Avcı, Cinayet, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA; KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 10'UNCU DURUŞMA; KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR - Son Dakika
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