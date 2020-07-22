Son dakika haberi: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberlerine göre Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı Memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde kılınan cenaze namazına binlerce kişi katıldı Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından memleketi Bitlis'in...

Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde kılınan cenaze namazına binlerce kişi katıldı

BİTLİS - Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni, 5 gün sonra Menteşe'de ormanlık alanda bulunurken, olayla ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Avcı tutuklanırken, Gültekin'in cenazesi de ailesi tarafından Bitlis'in Hizan ilçesine getirildi. Hizan Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun ile binlerce kişi katıldı. İlçe Müftüsü Murat Demir tarafından kılınan cenaze namazının ardından Gültekin'in cenazesi Hizan'ın Gayda köyünde toprağa verildi.

Son dakika haberi: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Pınar Gültekin, Muğla, Hizan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 06:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi         
18:33
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz         
18:13
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?         
17:52
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti         
17:46
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
17:35
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi         
16:25
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı         
16:04
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli         
15:43
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı         
15:19
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Pınar'ı katleden cani, Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti         
14:19
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu         
14:17
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı         
13:27
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim         
13:13
İnşaat işçilerini öldürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler İnşaat işçilerini öldürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler         
13:02
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor         
11:09
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı         
10:11
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı         
09:15
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor         
08:21
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı         
07:39
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı         
03:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 01:15:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei