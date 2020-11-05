ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın 6 oyuncusunda karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Müsabakanın, Basketbola Dönüş Protokolü'ne göre daha sonra oynanacağı ifade edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberi | Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçına koronavirüs engeli - Son Dakika Spor