Son dakika haberi: Pınar Karşıyaka'da tribünlere taraftar görselleri konulacak

Kulübün ana sponsoru olan Pınar firmasından yapılan açıklamada, "@pinarlayasam" instagram hesabından gerçekleştirilen yarışmayı kazanan 100 taraftarın görsellerinin, salona konulacağı belirtildi.

Korona sürecinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram'a iki yeni özellik geliyor