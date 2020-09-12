Son dakika haberi: Pınar Karşıyaka'nın Antalya kabusu - Son Dakika

Son dakika haberi: Pınar Karşıyaka'nın Antalya kabusu

Son dakika spor haberi... ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona iddialı hazırlanan Pınar Karşıyaka, Antalya'da katıldığı özel turnuva Gloria Cup 2'de hem koronavirüs korkusu, hem sakatlık şoku yaşadı.

Son dakika haberi: Pınar Karşıyaka'nın Antalya kabusu, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona iddialı hazırlanan Pınar Karşıyaka, Antalya'da katıldığı özel turnuva Gloria Cup 2'de hem koronavirüs korkusu, hem sakatlık şoku yaşadı. Organizasyondaki ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu 72-65 yenerek iddiasını kanıtlayan Kaf-Kaf, Sırp ekibi Kızılyıldız'la oynayacağı karşılaşma öncesi rakip takımlarda çıkan koronavirüs vakalarıyla şaşkına döndü. Turnuvaya katılan Galatasaray, Tofaş ve Türk Telekomlu oyuncularda virüse rastlanınca bu takımlar organizasyondan çekilip Antalya'dan ayrıldı.

Karşıyaka, bu moral bozukluğuyla çıktığı maçta Kızılyıldız'a 74-63 yenilirken DJ Kennedy'nin sakatlanmasının üzüntüsünü yaşadı. Karşıyaka kadrosunun en etkili isimlerinden Kennedy'nin diz çapraz bağlarının kopmasından endişe ediliyor. ABD'li forvetin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Kennedy çapraz bağı ameliyatı olursa 6-7 parkelerden uzak kalıp sezonun çok büyük bölümünü kaçıracak. Kaf-Kaf koronavirüs vakaları nedeniyle kupayı Kızılyıldız maçı sonrası erken bitirip İzmir'e döndü. Yeşil-kırmızılıların futbol takımı da 3. Lig'de geçen temmuz ayında Antalya'da Play-Off oynamış, finalden önce bir oyuncusunun virüs testinin pozitif çıkmasının şokunu yaşayıp finalde penaltılarla 2. Lig'i kaçırmıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Pınar Karşıyaka'nın Antalya kabusu - Son Dakika Spor

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