PKKKCK'YA YARDIM VE YATAKLIK EDENLERE OPERASYON - Son Dakika

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde haklarında PKKKCK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalandı.Karayazi ilçesinde jandarma, PKKKCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık ettikleri gerekçesi ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için operasyon düzenledi. Şafak vakti evlerine yapılan baskınla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli işlemlerinin ardından Erzurum Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.