Son dakika haberi... PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 sığınak bulundu - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren-Kış-3 ve Eren-Kış-6 operasyonlarında teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen "Eren-Kış-3" ve "Eren-Kış-6" operasyonları kapsamında 18 farklı noktada arazi araması yaptı.

havan mühimmatı, 10 kilogram amonyum nitrat, 19 mutfak tüpü, 5 piknik tüpü, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar ile mühimmat ve diğer malzemeler ekiplerce imha edildi.