Son dakika haberi: PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen anıldı - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesinde 1994 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Erkan Özcan anıldı.

Özcan için son görev yaptığı Aydınlık İlkokulu'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Eğitim-Bir Sen Sason Şube Başkanı Kemal Belge yaptığı açıklamada, Özcan'ın PKK terör örgütü tarafından şehit edildiğini belirtti.

Belge, "Kaleme sıkılan kurşun ilme ve irfana sıkılmıştır. PKK terör örgütünün amacı halkı cahil bırakarak istediği şekilde kullanmaktır. Bu hain örgüt bölgemizde okullar, kütüphaneler, camiler ve yol çalışmalarında yer alan ekipmanlara zarar vermiştir." dedi.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik de 27 yıl önce terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmeni rahmetle andıklarını belirterek, terörü lanetlediklerini söyledi.