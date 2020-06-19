Son dakika haberi! PKK'lı teröristlerin yol yapan işçilere saldırısına Doğu ve Güneydoğu'daki STK'lardan tepki - Son Dakika

Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Bingöl'de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yol yapım çalışması yürüten yüklenici firmaya ait araca yönelik saldırıda 4 işçiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Batman

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) Başkanı Hasan Demir ise terör örgütü PKK'nın kandan beslendiğini ve bunun için çoluk çocuk, işçi, sivil demeden saldırılarını sürdürdüğünü anlattı.

Demir, "Şu anda güvenlik güçlerimiz gerekli cevabı vermekte ve PKK'nın inlerine inmektedir. İyi ki böyle bir orduya ve bir güce sahibiz. PKK terör örgütünü şiddetle kınıyorum. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz. En kısa zamanda PKK'nın önü kesilecek ve teröre böyle bir fırsat bir daha verilmeyecektir." diye konuştu.