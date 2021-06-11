Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla hendek barikat operasyonları döneminde, bazı şüphelilerin Cizre ilçesinde YPS ve gençlik yapılanmasında silahlı olarak eylem ve faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği hatırlatıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı, bir kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.