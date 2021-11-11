İZMİR'de, Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/ YPG adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen S.M., ve A.M. yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Halep kentinde, terör örgütü PKK/YPG adına silahlı mücadele yürüttüğü belirlenen S.M.'nin Menderes ilçesinde, A.M.'nin ise Bornova'da olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheliler, geçen salı günü sabah saatlerinde, adreslerine yapılan operasyonlarla yakalandı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.