Son dakika haberi... Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına alındı (4) - Son Dakika

MANİSA'YA SEVK EDİLDİ

Kuşadası'nda, Kadınlar Denizi'ndeki şemsiye ve şezlonglara zarar verip, çöp kutularını denize attığı için gözaltına alınan Murat Küçükaslan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısında tutarsız davranışlar sergileyen Küçükaslan'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderilmesine karar verildi. Küçükaslan'ın hastanede bir süre gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın),