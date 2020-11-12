Son dakika haberi... "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesinin açılış toplantısı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesinin açılış toplantısı yapıldı

12.11.2020 17:19

Son dakika haberi... "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesinin açılış toplantısı yapıldı Karabük'te Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

"Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesinin açılış toplantısı yapıldı

KARABÜK - Karabük'te Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklığıyla yürütülen ve 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında BAKKA tarafından desteklenen projenin açılış toplantısına Karabük Belediyesi Konferans Salonu ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Belediyesi Avrupa Birliği Proje Başkanı Ersin Özmen, ilgili oda başkanları ve yöneticiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Karabük Belediyesi Avrupa Birliği Proje Başkanı Ersin Özmen projemiz 3 milyon 200 bin liralık bir proje olduğunu belirterek, "Projemiz iki kısımdan oluyor. Birincisi, Karabük Belediyesi'nde bir piroliz tesisi kuracağız. Bu tesiste biz plastik atıkları, özellikle geri dönüşümü olmayan ve çevrede çöp olan plastik atıkları geri dönüştürmek değil de geri kazandırmayı düşünüyoruz. Geri kazanımla yakıt ve değerli bazı maddelere dönüştüreceğiz bunu. Yakıtı belediye kapsamında kullanarak belediyemizin masraflarını azaltacağız. Karbon siyahını asfaltın kalitesini artırmak için asfalt malzemesi olarak kullanacağız. Projenin diğer kısmında farkındalık faaliyetleri oluşturacağız. Yani Cumhurbaşkanımızın geçen yıl başlatmış olduğu 'Sıfır Atık' kampanyasına destek olmak amacıyla Karabük'teki halkı bilinçlendirerek Sıfır Atık'a alıştıracağız" dedi.

Ersin Özmen'in ardından söz alan Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar plastiği yok etmediklerini, plastiği yeniden kazandığını vurgulayarak, "Plastiğin hammaddesi sonuçta petrol. Biz plastiği yeniden petrole döndürüyoruz. Karbon siyahi diye bir şey var. O maddeyi sadece asfalta katmakla yetinilmeyip suyu arıtılmada kullanılabilir. Çok küçük ve gözenekli bir madde. Bütün tortuları, pislikleri emiyor. Çok temiz bir su meydana gelebiliyor. Hem plastiği geri kazanacak hem de yeniden kullanıma sunmuş olacak. Çevreyi temizlemiş olacak. İnsanlara bu proje kapsamında bu bilinci aşılayabilirsek ki, muhtarlara bu noktada çok büyük görev düşüyor. Evlerde, mutfaktaki plastiklerinizi rastgele atmaktansa ayırıp bize verin, biz onu yeniden kazanalım. Hem o değerlenmiş olsun hem de çevreyi kirletmemiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara proje ilgili hazırlanan slayt gösterisi izletilerek projede izlenecek yollar gösterildi.

Son dakika haberi... Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı projesinin açılış toplantısı yapıldı
Son dakika haberi... Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı projesinin açılış toplantısı yapıldı
Son dakika haberi... Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı projesinin açılış toplantısı yapıldı
Son dakika haberi... Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı projesinin açılış toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz, Karabük, Plastik, Rektör, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... 'Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı' projesinin açılış toplantısı yapıldı - Son Dakika


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