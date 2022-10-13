Son dakika haberi... Platonik komşu cinayeti... Aşık oldum dediği kadını ve annesini vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Platonik komşu cinayeti... Aşık oldum dediği kadını ve annesini vurdu

13.10.2022 18:47

Edinilen son dakika gelişmesine göre Platonik komşu cinayeti.

Platonik komşu cinayeti... Aşık oldum dediği kadını ve annesini vurdu

Saplantılı komşu yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de platonik aşık olduğu iddia edilen komşusu Aysel Kübra Yılmaz 'ı yaralayan ve onun annesi Hacer Yılmaz'ı öldüren şüpheli Serdar Atış Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Esenyurt'ta yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay 1 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serdar Atış uzun süredir saplantılı olduğu ve karşılık alamadığı karşı komşusu Aysel Kübra Yılmaz'a sürekli rahatsızlık veriyordu. Aysel Kübra Yılmaz'ın işyerine giden, evinin balkonundan küfürler eden ve kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen Serdar Atış, bir süre önce mahkeme tarafından alınan uzaklaştırma kararına rağmen genç kadının peşini bırakmadı. Aysel Kübra Yılmaz annesi, kardeşi ve yeğeniyle birlikte hemen evlerinin yanında oturan anneannesine olay günü kahve içmeye gitti. İlerleyen saatlerde annesi Hacer Yılmaz'la birlikte evlerine geçen Aysel Kübra Yılmaz'a, Serdar Atış tarafından çocukların gözü önünde 3 el ateş edildi. İki kadın da başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken olayı gören sokak sakinleri hemen ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz da hemen hastaneye kaldırıldı. Kübra Yılmaz'ın hayati tehlikesini atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Platonik aşık 12 gün sonra yakalandı

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saplantılı aşığın peşine düştü. Yapılan kamera incelemelerinin ardında şüpheli şahsın Esenyurt'ta bir adreste saklandığı belirlendi. 16 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Serdar Atış gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hacer Yılmaz, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Platonik komşu cinayeti... Aşık oldum dediği kadını ve annesini vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Platonik komşu cinayeti... Aşık oldum dediği kadını ve annesini vurdu - Son Dakika
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