Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 10.90 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparat düzeneği ele geçirildi. Olayın ardından N.Ü ve B.K., isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Polis 10.90 gram metamfetamin ele geçirdi - Son Dakika

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