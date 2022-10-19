Son dakika haberi! Polis 10.90 gram metamfetamin ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Polis 10.90 gram metamfetamin ele geçirdi

19.10.2022 10:24
Son dakika haberi! Polis 10.90 gram metamfetamin ele geçirdi

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10.90 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10.90 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 10.90 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparat düzeneği ele geçirildi. Olayın ardından N.Ü ve B.K., isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
AFAD'dan öğrenci yurdunda tatbikat AFAD'dan öğrenci yurdunda tatbikat Afyonkarahisar'da akülü araç ve tekerlekli sandalye teslim töreni yapıldı Afyonkarahisar'da akülü araç ve tekerlekli sandalye teslim töreni yapıldı Kontrolden çıkan buğday yüklü tır şarampole devrildi Kontrolden çıkan buğday yüklü tır şarampole devrildi

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polis 10.90 gram metamfetamin ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:56 Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı
15:31 Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
15:21 Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı! Putin, referandum yaptığı dört bölgede "sıkıyönetim" ilan etti
15:19 Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
15:07 Zuhal Topal'ın yöresel kıyafetlerle kendinden geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu
14:58 Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı
14:53 Örgüt üyeliğinden tutuklanmıştı! İBB çalışanı Şafak Duran hakim karşısına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 16:41:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polis 10.90 gram metamfetamin ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement