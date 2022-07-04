Son dakika haberi! Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı

04.07.2022 09:00
Son dakika haberi! Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı

Son dakika haberleri: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 23 hırsızlık olayının faili 5 şüphelisi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 23 hırsızlık olayının faili 5 şüphelisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada 23 faili hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika

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