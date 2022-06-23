Mezuniyet için geldikleri törende evlilik teklifleri karşısında önce şaşıran sonra büyük bir mutluluk yaşayan Şevik, Karaca ve Mantar, törene katılan polisler ve davetlilerin alkışları arasında parmaklarına tek taş yüzüklerini taktı.

Erzurum POMEM'de 27'nci dönem mezunları için tören düzenlendi. POMEM salonundaki törene protokolün yanısıra, aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende 430 mezun, yemin ederek polisliğe ilk adım attı. Polisler, yemin töreni sonrası mezun olmanın coşkusunu kep fırlatarak yaşadı.

Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Polis adayları mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifleri - Son Dakika

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