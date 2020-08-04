Son dakika haberi: Polis anonslarla vatandaşları uyardı - Son Dakika

Polis anonslarla vatandaşları uyardı

ERZİNCAN - Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde polis ekipleri, 'Evde kal ve maske takma' çağrısı yaptı.

Dünyayı saran korona virüs salgınında yeni normalleşme ve maske bilincinin kazanılması ile yavaş yavaş normal hayata dönüş sağlanıyor. Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şehrin cadde ve sokaklarında anonsla 'Evde kal, sosyal mesafeye dikkat ve maske takma' çağrısı yapıyor.

Polis aracından yapılan anonsta "Kıymetli vatandaşlarımız korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Yazın gelmesi havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Sisin ve sevdikleriniz için evlerde kalmaya, kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya, bir hassa maske takmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" denildi.

Ayrıca caddelerde maske takmayan vatandaşları da polisiler sürekli maske takma uyarısında bulundu.