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Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı

22.11.2021 16:51
Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'da, engelli öğrencileri taşıyan servis ile polis aracının çarpıştığı kazada, 2'si polis 4 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da, engelli öğrencileri taşıyan servis ile polis aracının çarpıştığı kazada, 2'si polis 4 kişi yaralandı. Servisteki 5 öğrenci ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Hüseyin Tiryakioğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Çetinkaya Özel Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören ortaokul öğrencilerini taşıyan Ş.D.'nin kullandığı 03 S 0030 plakalı minübüs ile polis aracı, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan minibüsteki hostes ve şoför Ş.D. ile ekip aracındaki 2 polis, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye sevk edildi. Servisteki engelli 5 öğrenci ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.


Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Polis aracı ile engelli öğrencilerin servisi çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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