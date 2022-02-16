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Son dakika haberi! Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada

16.02.2022 14:01
Son dakika haberi! Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, K.T. benzin döktüğü polis aracını ateşe verdi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, K.T. benzin döktüğü polis aracını ateşe verdi. Yangın polisler tarafından söndürülürken, şüpheli gözaltına alındı. K.T.'nin polis aracını yakmaya çalıştığı anlara anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi'nin önünde meydana geldi. Merkezin önünde park halindeki polis aracının üzerine benzin döken kişi, aracı ateşe verdi. Polisler şüpheli K.T.'yi yakalayarak gözaltına alırken, yaptıkları müdahale ile yangını da büyümeden söndürdü. Çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu belirlenen K.T. hakkında kamu malına zarar vermesi nedeniyle soruşturma başlatılırken, uyuşturucu maddenin etkisinde olabileceği öne sürüldü. K.T.'nin polis aracını ateşe verdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Son dakika haberi! Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada
Son dakika haberi! Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada
Son dakika haberi! Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada
Son dakika haberi! Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada
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Yangın, Gölcük, Benzin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada - Son Dakika
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