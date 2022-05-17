Son dakika haberi... Polis arkadaşını silahla yaralayan genç kız ardından intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Polis arkadaşını silahla yaralayan genç kız ardından intihara teşebbüs etti

17.05.2022 22:53
Son dakika haberi... Polis arkadaşını silahla yaralayan genç kız ardından intihara teşebbüs etti

Son dakika haberi... Mersin'de tartıştığı trafik polisi arkadaşını kendi silahı ile vurarak yaralayan genç kız, aynı tabanca ile intihara teşebbüs ederek ağır yaralandı.

Mersin'de tartıştığı trafik polisi arkadaşını kendi silahı ile vurarak yaralayan genç kız, aynı tabanca ile intihara teşebbüs ederek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 3253 Sokak'ta meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fırat G. ile kız arkadaşı Ebru K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında polis memurunun silahını bir şekilde ele geçiren Ebru K., rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri polis memurunun elini parçalayıp kafasına isabet etti. Ebru K., daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihara teşebbüs etti.

Bulundukları sitenin 10. katında meydana gelen olayda, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Her 2 yaralı da ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Ebru K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Son dakika haberi... Polis arkadaşını silahla yaralayan genç kız ardından intihara teşebbüs etti
Son dakika haberi... Polis arkadaşını silahla yaralayan genç kız ardından intihara teşebbüs etti
Son dakika haberi... Polis arkadaşını silahla yaralayan genç kız ardından intihara teşebbüs etti
Son dakika haberi... Polis arkadaşını silahla yaralayan genç kız ardından intihara teşebbüs etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Polis Memuru, Mersin, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Polis arkadaşını silahla yaralayan genç kız ardından intihara teşebbüs etti - Son Dakika


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