Baskın yapılan iş yerinde 15 bin 828 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis baskın düzenlediği bir iş yerinde 15 bin 828 adet

kaçak makaron ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent merkezinde ki bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 15 bin 828 adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayın ardından M.İ. (54) isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR