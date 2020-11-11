Son dakika haberi! Polis devriyesinde, 3 kilo uyuşturucu ve silahla yakalandılar - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, devriye görevindeki polislerin şüphe üzerine durdurduğu 3 kişi, 3 kilo 214 gram uyuşturucu ve silahlar ile yakalanıp, gözaltına alındı.

Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede devriye görevi yaptı. Ekipler, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurarak, üst araması yaptı. Yapılan aramada S.Y., S.S.Y. ve B.Y.'nin üzerlerinde 2 kilo 58 gram eroin, 1 kilo 156 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 2 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.