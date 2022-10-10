Son dakika haberi: Polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı

10.10.2022 12:25
Son dakika haberi: Polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçe genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçe genelinde denetimler sıklaştırıldı. Uygulamada alkol, emniyet kemeri ile evrak kontrolü yapıldı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde gerçekleşen denetimlerde 27 aracı kontrol edilirken 1 araç sürücüsüne ceza 427 TL para cezası uygulandı. Şuhut'ta polis ekipleri, araç sürücüleri üzerinde alkol denetim uygulaması yaptı. Seyir halinde bulunan araçlar durdurularak sürücülere alkol testi yapıldı. Kimlik, sürücü belgesi, sinyal lambası ve araç sigortası sorgulamalarının da yapıldığı uygulamada kurallara uymayan sürücülere 427 lira trafik cezası kesildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde 27 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 1 sürücüye ceza yazıldı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Polisten motosiklet uygulaması: 11 motosiklet trafikten men edildi Polisten motosiklet uygulaması: 11 motosiklet trafikten men edildi Aydın haber: Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı Aydın haber: Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 19:45:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement