Son dakika haberi | Polis ekipleri kanlarıyla umut oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Polis ekipleri kanlarıyla umut oldu

06.04.2022 14:58
Son dakika haberi | Polis ekipleri kanlarıyla umut oldu

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin öncülüğünde Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin öncülüğünde Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Kastamonu'da görev yapan polis memurları Emniyet Müdürlüğü bahçesine Türk Kızılay tarafından kurulan araçta kan bağışında bulundu. Kan ihtiyacı olan hastalara umut olmak için çok sayıda personelin katılım sağladı etkinlikte kan bağışının önemine dikkat çeken İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve eşi Aliye Denizci, kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belierek bütün vatandaşları duyarlılık göstererek kan bağışında bulunmaya davet etti.

Emniyet Müdürü Denizci de kan bağışında bulundu. - KASTAMONU

Son dakika haberi | Polis ekipleri kanlarıyla umut oldu

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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Polis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Polis ekipleri kanlarıyla umut oldu - Son Dakika


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