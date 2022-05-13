Polis ekipleri kemerinin önemini simülasyon aracı ile anlattı - Son Dakika
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Polis ekipleri kemerinin önemini simülasyon aracı ile anlattı

13.05.2022 16:00

Polis ekipleri kemerinin önemini simülasyon aracı ile anlattı Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik kazalarında yaralanma ve ölüm olaylarını en aza indirmek amacı ile vatandaşları...

Polis ekipleri kemerinin önemini simülasyon aracı ile anlattı

Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı

İSTANBUL - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik kazalarında yaralanma ve ölüm olaylarını en aza indirmek amacı ile vatandaşları simülasyon aracına bindirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Bir Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile uygulama gerçekleştirdi. Polis ekipleri emniyet kemeri kullanımının önemi ve yaya geçitlerinde yayaların önceliği konusunda bilgilendirme yaptı. Ekipler İstanbul15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda araç ve yayaları durdurup broşür dağıttı. Ekipler uygulamada trafik kazalarında yaralanma ve ölüm olaylarını da en aza indirmek amacıyla vatandaşları simülasyon aracına bindirdi.

"Kaza yapmış gibiydim"

Tekin Aslan, insanın bazı şeyleri nedense yaşayarak anladığını belirterek, "Ben normalde hiç kemer takmam dalgınlığıma gelir bu sefer bir simülasyon gördüm kaza yapmış gibiydim gerçekten araba döndü kemer olmasaydı buradan çıkmamın imkanı yoktu. Kemerin bir işe yaradığı kesin beni tuttu yerimden kımıldamadım" dedi.

"Kemeri her zaman taksınlar"

Guru Türkmenova ise, "İlk başta korktum sonunda inandım ki kemerin hayat kurtarıcı olduğunu gerçekten işe yaradığını insanlara öneriyorum kemerini her zaman taksınlar" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri kemerinin önemini simülasyon aracı ile anlattı
Polis ekipleri kemerinin önemini simülasyon aracı ile anlattı
Polis ekipleri kemerinin önemini simülasyon aracı ile anlattı
Polis ekipleri kemerinin önemini simülasyon aracı ile anlattı

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Trafik Denetleme, Trafik Haftası, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekipleri kemerinin önemini simülasyon aracı ile anlattı - Son Dakika


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