Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda ekipler, il merkezinde ve ilçelerde umuma açık alanlarda toplam 624 erkeğe, aile içi şiddetle mücadele temel bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaparak el broşürü dağıttı.

Kaynak: İHA

Elazığ, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Polis ekipleri vatandaşlara KADES'i anlattı - Son Dakika

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