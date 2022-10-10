Son dakika haberi: Polis ekipleri vatandaşlara KADES'i anlattı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Polis ekipleri vatandaşlara KADES'i anlattı

10.10.2022 00:57
Son dakika haberi: Polis ekipleri vatandaşlara KADES'i anlattı

Son dakika haberler... Elazığ'da polis ekipleri, kent genelinde vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

Elazığ'da polis ekipleri, kent genelinde vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda ekipler, il merkezinde ve ilçelerde umuma açık alanlarda toplam 624 erkeğe, aile içi şiddetle mücadele temel bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaparak el broşürü dağıttı.

Yine il merkezinde 120 kadına KADES uygulaması hakkında bilgiler verilerek el broşürü dağıtıldığı bildirildi.

Bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini aktarıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Polis ekipleri vatandaşlara KADES'i anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Polis ekipleri vatandaşlara KADES'i anlattı - Son Dakika
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