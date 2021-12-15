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Metal yiyecek kutusundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu - Son Dakika

Metal yiyecek kutusundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu

15.12.2021 11:07

Metal yiyecek kutusundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu Bella isimli narkotik köpeği zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çantanın içerisine konulan metal yiyecek kutusundaki kokain ve skunk...

Metal yiyecek kutusundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu

Bella isimli narkotik köpeği zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çantanın içerisine konulan metal yiyecek kutusundaki kokain ve skunk isimli uyuşturucu 'Bella' isimli narkotik köpeği buldu. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, öncü ve artçı olarak ilerledikleri tespit edilen 2 otomobili takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araçları Kütahya karayolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan otomobillerde Bella isimli eğitimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler otomobillerden birinin bagajında bulunan çantaya Bella'nın tepki verdiğini fark etti. Çantayı açan ekipler metal yiyecek kutusu içerisine konulan 117 gram kokain ile poşete sarılı 1 kilo 120 gram skunk isimli uyuşturucuyu ele geçirdi.

Operasyon anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Operasyonun ardından her iki araçta bulunan Betilay B., Emirhan A., Murat Ö., Yusuf B., ve Ş.C. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Metal yiyecek kutusundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu
Metal yiyecek kutusundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu
Metal yiyecek kutusundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu
Metal yiyecek kutusundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu
Metal yiyecek kutusundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu
Metal yiyecek kutusundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu
Metal yiyecek kutusundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu

Uyuşturucu, Karahisar, Kokain, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metal yiyecek kutusundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bella' buldu - Son Dakika


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