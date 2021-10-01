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Son dakika haberi | Polis eskortu eşliğinde doğuma giden anne: Bebeğime bir şey olacak diye çok korktum - Son Dakika

Son dakika haberi | Polis eskortu eşliğinde doğuma giden anne: Bebeğime bir şey olacak diye çok korktum

01.10.2021 15:41
Son dakika haberi | Polis eskortu eşliğinde doğuma giden anne: Bebeğime bir şey olacak diye çok korktum, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'de, sancıları başlayınca eşi tarafından hastaneye götürülürken yoğun trafiğe takılan ve yardım istedikleri polis ekiplerinin siren çalıp, yolu açarak hastaneye yetiştirdiği Dilber Bülbül, "Bebeğime veya bana bir şey olacak diye çok korktum" dedi.

İZMİR'de, sancıları başlayınca eşi tarafından hastaneye götürülürken yoğun trafiğe takılan ve yardım istedikleri polis ekiplerinin siren çalıp, yolu açarak hastaneye yetiştirdiği Dilber Bülbül, "Bebeğime veya bana bir şey olacak diye çok korktum" dedi. Bülbül, kendisini hastaneye yetiştiren polislere teşekkür ederken, doğumunu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökalp Tokaç, "Biraz daha geç kalınması durumunda, doğum arabada gerçekleşebilirmiş" diye konuştu.

Çeşme'de yaşayan ve ikinci çocuğuna hamile olan Dilber Bülbül'ün dün sabah saatlerinde doğum sancıları başladı. Metin Bülbül hafif ticari aracına bindirdiği eşini Karabağlar ilçesindeki bir özel hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Karabağlar ilçesi, İnönü Caddesi 'ne geldiklerinde Bülbül çifti, yoğun trafik ile karşılaştı. Bu sırada eşinin doğum sancılarının daha da artması üzerine Metin Bülbül cadde üzerinde görev yapan polislerden yardım istedi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli olan iki polis memuru, Bülbül çiftinin aracının önünde siren çalarak trafiği açmaya başladı. Polisin çabalarıyla Dilber Bülbül hastaneye yetiştirildi. Doğuma alınan Dilber Bülbül, saat 09.35'te, 50 santimetre boyunda, 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine 'Ataberk' ismini verdi.

EMNİYET PAYLAŞTIPolis ekiplerinin siren çalarak doğuma yetiştirdiği Dilber Bülbül'ün görüntülerini, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda, "Aramıza hoş geldin, iyi ki doğdun Ataberk. Görevimizin yanında, yaşamın her anında halkımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Karabağlar ilçemizde trafikte ilerleyemeyen, doğum sancıları olan annemizin hastaneye bir an önce yetişmesi için yardım isteyen ailemize hastaneye kadar eşlik ettik. Ataberk bebeğimize ailesiyle birlikte sağlıklı ömürler dileriz" ifadelerine yer verildi.'TRAFİKTEN KENDİMİZİ KURTARAMADIK'Anne Dilber Bülbül, yaşadığı stres dolu dakikaları anlattı. Hastane yolunda büyük bir heyecan ve korku yaşadığını belirten Bülbül, "İzmir'e gelmek için yola çıktığımızda daha içimde bir koku ve heyecan başlamıştı. Onları yenmeye çalışırken İzmir'e geldiğimizde yoğun bir trafik başladı. Eşim sürekli kornaya basıyordu ama trafikten kendimizi kurtaramadık. Bu polis ekip otosunu gören eşimin aklına onlardan yardım istemek geldi. Öyle de yaptı. Onlar da bizi kırmadı. Önden siren çalarak gidip, bize yolu açtılar. Sağ salim hastaneye yetişmemi sağladılar. Hem ben hem bebeğim çok iyi durumdayız" dedi.Ataberk'in doğumunu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökalp Tokaç, anne ve bebeğin iyi olduğunu söyledi. Tokaç, "Hastamız sabah trafiğinde polisler eşliğinde hastaneye ulaşabildi. Bu sırada baba Metin Bülbül bizi aradı. Biz de tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp, onları beklemeye başladık. Hem annenin hem de çocuğumuzun durumu oldukça iyi. Gün içinde kendisini taburcu edeceğiz. Biraz daha geç kalınması durumunda, doğum arabada gerçekleşebilirmiş" dedi.

Son dakika haberi | Polis eskortu eşliğinde doğuma giden anne: Bebeğime bir şey olacak diye çok korktum
Son dakika haberi | Polis eskortu eşliğinde doğuma giden anne: Bebeğime bir şey olacak diye çok korktum

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Polis eskortu eşliğinde doğuma giden anne: Bebeğime bir şey olacak diye çok korktum - Son Dakika


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