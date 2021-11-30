LODOSTA YÜRÜMEKTE ZORLANAN ÖĞRENCİYİ TRAFİK POLİSİ KUCAĞINA ALARAK OKULA GÖTÜRDÜ - Son Dakika

İZMİR'in Bayındır ilçesinde etkili olan lodos ve yağış sebebiyle yürümekte zorlanan bir öğrenciyi, okulun önünde görev yapan trafik polisi kucağına alarak yolun karşısına geçirdi.

Kenti etkisi altına lodos nedeniyle şehrin birçok noktasında aksamalar meydana geldi. Bugün sabah saatlerinde Bayındır'da da etkisini arttıran lodos ve yağış sebebiyle Dörteylül İlkokulu'nda okuyan bir öğrencinin karşıdan karşıya geçmekte zorlandığını gören okul önünde görevli trafik polisi, öğrenciyi kucağına alarak yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni aldı.