Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu - Son Dakika
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Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu

21.03.2022 09:56

Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta bulduTEKİRDAĞ Tekirdağ'da kendisine ait inşaat alanında demir çalan kamyonetin peşine düşen bir vatandaş, polisten önce hırsızları dar sokaklarda kıstırıp 10 bin lira değerindeki demirleri geri aldı.

Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da kendisine ait inşaat alanında demir çalan kamyonetin peşine düşen bir vatandaş, polisten önce hırsızları dar sokaklarda kıstırıp 10 bin lira değerindeki demirleri geri aldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet mahallesinde güpegündüz vaktinde bir inşaat alanına dadanan hırsızlar, buldukları inşaat demirleri plakasız kamyonete yükleyip kaçmaya başladı. Kendisine ait inşaat alanında demir çalındığını fark eden Halil Aydın, polise haber verip kamyonetin peşine düştü. Takip edildiğini fark eden hırsızlar, mahalle değiştirip Eskicami-Ortacami'de sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Dar sokaklara giren kamyonetteki demirlerin etrafa takılmaya başlaması ile hırsızlar ilerlemekte güçlük çekti. Bunun üzerine hırsızlar, kendilerini takip eden inşaat malzemelerinin sahibi Halil Aydın'a yakalanmamak için demirleri bırakıp hızla gözden kayboldular. Yere saçılan inşaat demirlerini toplayan Aydın, burada yaklaşık 10 bin lira değerinde demir olduğunu, hırsızların bu inşaat demirlerini hurdacılara satmak için çaldıklarını ifade etti.

Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu
Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu
Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu
Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu
Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu
Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu
Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu
Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızları polis gibi kovaladı: Köşeye sıkışan hırsızlar, çareyi çaldıkları malı bırakmakta buldu - Son Dakika


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