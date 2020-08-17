Denizli'de bir aktara polis operasyon düzenledi. Çok sayıda insan sağlığını olumsuz etkileyen, zayıflama ilacı adı altında izinsiz olarak üretilen ve satılan haplar ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Bir aktara giden polis ekipleri raf altında faturasız ve Sağlık Bakanlığı izni bulunmayan kaçak ürünleri tespit etti. yapılan kontrollerde insan sağlığını bozan ilaçların zayıflama hapı olarak satıldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 580 adet zayıflama ilacı olarak satılan ilaç ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - DENİZLİ