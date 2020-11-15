Son dakika haberi... Polis hırsızlık olaylarını 47 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek çözdü - Son Dakika

Malatya'da polis ekipleri, iki ayrı hırsızlık olayını 47 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre, Çöşnük ve Hacı Abdi mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik ve polis şehir kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 47 saatlik görüntünün izlenmesi ile şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan S.O., İ.Y. ve E.E. isimli şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden S.O. ve İ.Y. tutuklanırken, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA