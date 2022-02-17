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Son dakika haberi! Polis 'KADES' konusunda vatandaşı bilgilendiriyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Polis 'KADES' konusunda vatandaşı bilgilendiriyor

17.02.2022 10:39
Son dakika haberi! Polis 'KADES' konusunda vatandaşı bilgilendiriyor

Gelen son dakika haberine göre Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ve bahçeler, özel ve resmi kurumlarda bulunan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda bin 88 kişiye ulaşan ekipler, 759 broşür dağıtırken, 159 kadının telefonuna KADES programını indirdi. - MERSİN

Son dakika haberi! Polis 'KADES' konusunda vatandaşı bilgilendiriyor

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Toplum Destekli Polislik, Mersin, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polis 'KADES' konusunda vatandaşı bilgilendiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polis 'KADES' konusunda vatandaşı bilgilendiriyor - Son Dakika
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