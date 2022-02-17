Son dakika haberi! Polis 'KADES' konusunda vatandaşı bilgilendiriyor - Son Dakika

Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ve bahçeler, özel ve resmi kurumlarda bulunan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda bin 88 kişiye ulaşan ekipler, 759 broşür dağıtırken, 159 kadının telefonuna KADES programını indirdi. - MERSİN